Nascosti nel vano furgone per passare la Pasqua in campagna: sanzionati

Sono state sorprese due famiglie in procinto di trascorrere la domenica di Pasqua in campagna: scattate otto sanzioni per i componenti dei nuclei familiari.

C’è chi non ha voluto rinunciare alla scampagnata pasquale, nonostante le disposizioni del governo sulle limitazioni degli spostamenti previste dall’emergenza Covid-19. Otto persone sono state così colte in flagranza di reato mentre si recavano in campagna.

Avevano deciso di trascorre le vacanze di Pasqua nella loro seconda casa di campagna: in tutto otto persone componenti due nuclei familiari, sei dei quali nascosti nel vano di carico posteriore di un furgone assieme a masserizie e cibo. È la scoperta fatta domenica mattina da agenti della polizia stradale di Caltagirone durante un controllo vicino al bivio Gigliotto, tra San Cono e San Michele di Ganzaria. Gli otto sono stati sanzionati, con 400 euro a testa, per la violazione delle norme che limitano gli spostamenti sul territorio e fuori dal comune di residenza per il contenimento della pandemia da Covid-19.