"Andrà tutto bene" e "Buona Pasqua" sono i messaggi di speranza lanciati dagli infermieri italiani.

Insieme ai medici e al personale sanitario, sono in prima linea per la lotta al Coronavirus. Nonostante le tute, i guanti e le mascherine, gli infermieri di tutta Italia fanno gli auguri di buona Pasqua al popolo italiano rimasto a casa.

Lanciano un messaggio di speranza dai corridoi degli ospedali, per far forza a tutti anche durante le festività pasquali. Queste le immagini scattate in diversi ospedali d’Italia.