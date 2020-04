Coronavirus in Sicilia: gli aggiornamenti di sabato 11 aprile

I casi di Coronavirus in Sicilia, così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale e aggiornati alle 17 di oggi, sabato 11 aprile.

Aumenta l’apprensione per la vigilia di Pasqua in Sicilia. I casi da qualche giorno a questa parte sono in diminuzione in tutta l’Isola e anche in Italia. Si tratta di giorni cruciali per il contenimento della pandemia e numerose sono le misure di controllo degli spostamenti messi in atto in questi giorni. Attualmente, tenendo conto di decessi e guariti, in Sicilia i casi di coronavirus riscontrati sono 2.302.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).