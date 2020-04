Buono Spesa Catania: dove spendere i soldi del comune

L'elenco completo di tutte le attività convenzionate con il comune etneo in cui è possibile spendere il Buono Spesa a Catania.

Chiusa ufficialmente nella giornata di ieri la deadline per poter richiedere il Buono Spesa del Comune di Catania, un aiuto pari a 400 euro, di cui 300 euro impiegabili per i prodotti alimentari e 100 euro per beni di prima necessità. Non tutti i negozi, tuttavia, hanno stipulato una convenzione con la municipalità etnea per consentire l’utilizzo del buono.

Per questo, nella giornata di oggi il capoluogo etneo ha stilato e aggiornato una lista a disposizione di tutti i cittadini che hanno richiesto il bonus in cui è contenuto l’elenco delle attività convenzionate. Si tratta per lo più di supermercati appartenenti a diverse catene, quali Crai, Conad e Decò, ma ci sono anche attività autonome. Si riporta di seguito la lista degli esercizi commerciali che hanno stipulato una convenzione con il comune etneo.