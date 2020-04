Sicilia: distribuite 2 milioni di mascherine a commercianti, medici e case di riposo

Il presidente della Regione Sicilia ha predisposto la distribuzione di 2 milioni mascherine nelle provincie dell'Isola.

Dopo i ritardi delle scorse settimane sull’arrivo delle attrezzature sanitarie per fronteggiare l’emergenza ed evitare il contagio per chi sta in prima linea, sono state distribuite dalla Protezione Civile 2 milioni mascherine. A disporre la distribuzione dei dispositivi di protezione è stato il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, che arriveranno in tutte le provincie della regione.

Ne beneficeranno membri sanitari, case di cura e di riposo, rsa e commercianti. 250mila mascherine sono state date alle associazioni impegnate nel settore alimentare per garantire sicurezza e protezione a tutti gli operatori che ogni giorno sono in contatto con la clientela. Mercoledì lo stesso governatore ha firmato una nuova ordinanza che stabilisce l’obbligo dell’uso delle protezioni sanitarie (mascherine e guanti monouso) da parte degli operatori che lavorano nel settore distribuzione alimentare, sia al chiuso che all’aperto.