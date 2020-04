Meteo Sicilia, previsioni per Pasqua e Pasquetta: tanto Sole ma restiamo a casa

Pasqua e Pasquetta all'insegna del beltempo, ma per il momento niente scampagnate. Ecco le previsioni meteo in Sicilia.

Il sopraggiungere delle vacanze e festività pasquali è sempre stato sinonimo di scampagnata con famiglia e amici. Tuttavia, l’emergenza del Coronavirus ci porterà a rinunciare a questi due giorni di arrusti e mangia in Sicilia.

L’aria primaverile si sente già da un paio di settimane e il cielo prevalentemente soleggiato non mancherà nemmeno nel fine settimana di Pasqua. Domenica 12 aprile, infatti, le previsioni de ilMeteo.it portano sereno su tutta l’Isola: con minime che toccano i 2°C e massime che invece raggiungono i 23°C. Dunque, una domenica di Pasqua da passare sul proprio balcone o cortile non sarebbe di certo un cattivo rimedio alla reclusione per la quarantena.

Non cambia di tanto la situazione per il lunedì di Pasquetta, 13 aprile. Cielo prevalentemente soleggiato in tutta la Sicilia, con le temperature che si abbassano di 2-3 gradi: minima di 2°C e massima di 20-21°C (massima che si registra soprattutto a Catania e a Siracusa). Prevista nubi sparse sul lato occidentale dell’Isola.