Pasqua più serena per Amt: arrivano contributi regionali primo trimestre 2020

Il nuovo decreto emanato nella mattinata di ieri dal Dipartimento Infrastrutture porta alla liquidazione dei contributi per l'Amt di Catania.

Il decreto, a firma del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, assegna una somma di quattro milioni e 917 mila euro all’Azienda metropolitana trasporti di Catania. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“Si tratta di poco meno di cinque milioni di euro a copertura del primo trimestre 2020, erogazione che arriva rispettando i tempi prestabiliti e che diventa ancora più essenziale per la tenuta dell’Amt e dei suoi servizi in questo momento di grave emergenza“, dichiara l’assessore Falcone.

“Il Governo Musumeci prosegue nel mantenere l’impegno a non far mancare le risorse di sua competenza a tutti i settori dell’economia e dei servizi in Sicilia, a partire dai trasporti che impegnano centinaia di addetti. Con questo atto – conclude Falcone – non solo garantiamo un servizio essenziale quali il trasporto pubblico, ma salvaguardiamo la dignità dei lavoratori con la corresponsione degli stipendi” .