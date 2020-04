Biblioteche chiuse, la ricerca non si ferma: le migliori risorse online disponibili

Una lista di biblioteche digitali e piattaforme su cui è possibile reperire materiale accademico e compiere ricerche approfondite. Il Coronavrus non ferma il mondo accademico.

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha imposto la chiusura di tutte le biblioteche dell’Ateneo. Il servizio prestiti e restituzioni è infatti stato sospeso. Nonostante tutto, l’Università e altri enti garantiscono a studenti e laureandi la possibilità di compiere ricerche. Risorse preziose soprattutto per chi, impossibilitato a fare ricerca in biblioteca, che sia per la tesi o per un articolo da pubblicare, non può fare altro che affidarsi ai servizi online.

Smart services

Nonostante le limitazioni, la Collezione digitale d’Ateneo consente comunque l’accesso a un ricco patrimonio bibliografico costituito da banche dati, periodici, e-book, enciclopedie e dizionari ad accesso riservato consultabili online anche da casa attraverso VPN. Mediante lavoro agile il personale delle biblioteche e dell’Area dei Sistemi Informativi assicurano tutti i servizi che è possibile svolgere a distanza, tra cui: orientamento ed assistenza all’uso dei cataloghi e delle risorse elettroniche, manutenzione e gestione del Catalogo Sierra, ricerche bibliografiche, document delivery. A questi si aggiunge l’attività di consulenza per le pubblicazioni dei lavori di ricerca e l’archiviazione su IRIS (iris@unict.it).

Risorse temporaneamente fruibili

Vista l’emergenza, gli editori di CARE CRUI (Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche), COVID-19 | Statement on the Global COVID-19 Pandemic and Its Impact on Library Services and Resources hanno avviato delle iniziative per rendere più facilmente fruibili i loro contenuti in formato elettronico.

Altre risorse elettroniche a cui è possibile accedere: