Catania, fuggono in scooter a controllo della volante: inseguimento poliziesco e schianto

Sanzionati i due fuggitivi nei pressi di corso Indipendenza: schianto dopo la fuga in scooter alla volante della Polizia.

Scene ai limiti di riprese cinematografiche quelle avvenute nelle strade di Catania, dove due persone sono state bloccate e arrestate in seguito ad una vera e propria fuga. I poliziotti, nel corso dell’attività di controllo finalizzata al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, hanno individuato uno scooter, con a bordo due persone senza casco, che viaggiavano a velocità sostenute nei pressi di Corso Indipendenza.

La volante con gli operatori di Polizia, come comunicato dalla stessa Questura di Catania, “rintracciavano i due presso un distributore di benzina. Alla vista delle pattuglia, il conducente del motociclo improvvisamente si dava alla fuga, accelerando sconsideratamente, effettuando pericolose manovre con zigzag sui marciapiedi, mentre il complice, a bordo dello scooter e girato all’indietro, comunicava al conducente la posizione degli operatori impegnati nell’inseguimento la pattuglia di Polizia. La corsa si concludeva bruscamente, quando i due fuggitivi, una volta raggiunti, si schiantavano contro un tronco d’albero piantato lungo il marciapiede di Corso Indipendenza“.

Nonostante il passeggero si trovasse inerme e dolorante a terra dopo lo schianto, il conducente del mezzo “perseverava nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne nasceva l’ennesimo inseguimento, questa volta appiedato, che si concludeva dopo diversi minuti […] con il fuggitivo rintracciato all’interno di uno dei condomini di Via Liguria, in cui il giovane si era rifugiato nel tentativo di trovare un nascondiglio“.

Gli uomini sono stati arrestati e sanzionati amministrativamente per la violazione del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, ovvero la normativa d’emergenza Covid-19, poiché privi di alcuna valida giustificazione per lo spostamento. Riscontrate violazioni del codice della strada, nonché multati per mancanza di casco protettivo, assicurazione del mezzo e assenza della patente di guida, peraltro mai conseguita dal soggetto interessato.

Gli uomini, dopo le formalità di turno, sono stati immediatamente liberati dal P.M. di turno per assenza di esigenze cautelari.