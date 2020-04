Che foto ha scattato la Nasa per il tuo compleanno? Ecco come scoprirlo

Per celebrare il compleanno del telescopio Hubble la Nasa permette a tutti gli utenti di scoprire cosa ha fotografato il telescopio Hubble il giorno del proprio compleanno. Ecco come scoprirlo.

“Il telescopio Hubble esplora l’universo 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. Questo significa che ha osservato gli angoli più affascinanti del cosmo, e che lo fa ogni giorno dell’anno. Quindi anche per il tuo compleanno”.

Con questo incipit la Nasa lancia questa nuova “challenge” e invita tutti, appassionati e non solo, a scoprire che cosa osservava il famoso telescopio spaziale nel giorno del loro compleanno.

Questa iniziativa nasce per celebrare i trent’anni di Hubble, lanciato in orbita il 24 aprile del 1990. In tanti anni di onorata carriera sono stati molti gli apporti dati al mondo della scienza, uno fra tutti l’età dell’universo.

Infatti, grazie alle osservazioni fatte del telescopio Hubble è stato possibile raggiungere una datazione molto più precisa, dando all’universo 13,7 miliardi di anni. E se è vero che è impossibile trovare la data esatta, ci possiamo accontentare della nostra e scoprire cosa osserva Hubble mentre spegniamo le candeline.

Cosa ha visto il telescopio Hubble per il tuo compleanno? Ecco dove scoprirlo