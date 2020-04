Covid-19, la Forestale avvia sanificazione strade: si parte dalle “zone rosse”

Il Corpo forestale della Regione Siciliana provvederà alla sanificazione dei centri abitati nei Comuni siciliani. Si tratta di un'ulteriore misura anti-coronavirus. Si partirà dalle "zone rosse" e luoghi attigui.

Il governo Musumeci, per contrastare la diffusione del Covid-19, ha deciso che il Corpo forestale della Regione Siciliana provvederà alla sanificazione dei centri abitati nei Comuni siciliani: “Anche sul piano sanitario, in questa emergenza, il governo Musumeci è a fianco dei sindaci, che sappiamo essere in prima linea. Di questo voglio ringraziare il Corpo forestale della Regione che, pure questa volta, si è fatto trovare pronto, così come per i controlli dei passeggeri sullo Stretto di Messina e sul caro prezzi dei prodotti agroalimentari o del supporto logistico nel servizio di solidarietà alimentari per le famiglie più disagiate.

È la conferma, soprattutto in un momento come questo, dell’importanza di avere degli uomini sempre pronti a intervenire”, ha dichiarato Toto Cordaro, l’assessore al Territorio e Ambiente.

L’intervento di sanificazione è partito in giornata, a cominciare dalle “zone rosse” e centri attigui: Villafrati, Godrano e Cefalà Diana nel Palermitano, Agira e Troina in provincia di Enna e Salemi nel Trapanese.

Un’autobotte da ottomila litri e 4 autocarri pick-up da cinquecento litri sono i mezzi messi a disposizione dal Comando del Corpo forestale. Il disinfettante utilizzato sarà a base di amuchina e saranno impegnati una decina di agenti.