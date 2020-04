“Musica che unisce”, artisti insieme contro la paura: il video della puntata

È andato in onda ieri sera su Rai 1 una maratona musicale con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile.

È andata in onda ieri sera su Rai 1 una maratona musicale senza interruzione pubblicitaria, che ha visto la partecipazione di grandi artisti italiani dello spettacolo. Lo special, intitolato “Musica Che Unisce”, ha avuto anche lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile, fornendo un sostegno concreto nella lotta al Coronavirus.

Il programma, apertosi sulle note di Cesare Cremonini, ha visto la partecipazione di tantissime star della musica italiana e non solo. Erano presenti, infatti, anche attori come Luca Zingaretti e Paola Cortellesi e, ancora, ballerini come Roberto Bolle e personaggi del mondo dello sport come Bebe Vio e altri.

Ognuno da casa propria, gli artisti hanno dedicato un pensiero e una dedica al Bel Paese, sempre capace di rialzarsi dalle mille difficoltà. Lo spettacolo è interamente visibile sul canale You Tube di Rai, dove è possibile trovare anche il codice Iban per fare una donazione alla Protezione Civile.