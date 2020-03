Stasera in TV: “Harry Potter e il principe mezzosangue” e “Oldboy”

In questo martedì sera, che segna la fine del mese di marzo, viste le restrizioni da Covid-19 non si può far altro se non stare e casa e guardare un bel film seduti sul divano. Di seguito la selezione sui migliori titoli in onda stasera.

Harry Potter e il principe mezzosangue [Italia 1, 21:26]: Harry Potter è ormai arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre – Ron e Hermione – sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e, seguendone le note scritte a mano, riesce splendidamente negli esperimenti…

Oldoboy [Mediaset Canale 20, 21:05]: Joe Ducett (Josh Brolin) è un pubblicitario che viene rapito e tenuto segregato per venti lunghissimi anni senza alcun motivo. Quando, in maniera altrettanto inspiegabile, viene rilasciato, per lui comincia una lunga e ossessiva ricerca tesa a rintracciare coloro che hanno voluto riservargli tale crudele trattamento. La sua sete di vendetta lo condurrà in una nuova rete di cospirazioni e tormenti.

La ragazza del dipinto [Rete 4, 21:26]: Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall’unione tra l’aristocratico ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei anni e, contro ogni previsione, l’ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood nell’Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, però, Dido non riesce a trovare marito per via del colore della sua pelle ed è costretta a confrontarsi con le barriere di razza e classe.

Angeli e demoni [Canale 8, 21:25]: Film basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown. Un famoso professore viene chiamato a indagare su una minaccia che incombe sulla Chiesa cattolica.

The November Man [Canale 9, 21:25]: Peter Devereaux (Pierce Brosnan), ex agente operativo della Cia, è costretto a ritornare in azione per una missione molto personale e si ritrova coinvolto contro un suo ex allievo in un gioco mortale, che coinvolge anche alti funzionari della Cia e il presidente russo.