Coronavirus in Sicilia, a Catania superati i 450 casi: i dati per provincia

Covid-19 in Sicilia: i dati relativi all'andamento del contagio nell'Isola aggiornati alla giornata di oggi, martedì 31 marzo, così come comunicati dalla Regione Siciliana.

Dopo la pubblicazione dei dati relativi all’andamento complessivo del Coronavirus in Sicilia, la Regione pubblica anche il dato relativo ai contagi disposti per provincia, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 31 marzo). Continua la crescita dei casi a Catania, che nella giornata di ieri ha superato i 400 contagi, ma destano apprensione anche le province di Enna, dove il focolaio dell’Oasi di Troina da solo fa registrare oltre 100 casi positivi, e Messina, seconda provincia per numero di casi.

La divisione degli attuali positivi nelle varie province

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 91 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 62 (18, 4, 4); Catania, 453 (150, 16, 29); Enna, 191 (120, 1, 11); Messina, 283 (128, 10, 18); Palermo, 236 (87, 17, 9); Ragusa, 38 (10, 3, 2); Siracusa, 66 (36, 21, 6); Trapani, 72 (26, 0, 1).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

COVID-19 in Sicilia: il confronto coi dati di ieri

Nella giornata di ieri questa la divisione dei casi di Covid-19 nelle varie province: Agrigento, 86 (1 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 63 (19, 3, 4); Catania, 405 (142, 16, 27); Enna, 183 (120, 1, 11); Messina, 280 (128, 8, 17); Palermo, 229 (81, 17, 7); Ragusa, 30 (8, 3, 2); Siracusa, 62 (34, 21, 6); Trapani, 70 (26, 0, 1). Nelle parentesi, i dati relativi rispettivamente al numero di ricoverati, di pazienti guariti e di decessi.

