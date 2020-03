Coronavirus, nuova vittima nel Catanese: era ricoverata al Cannizzaro

Un'altra vittima di Coronavirus nel Catanese: Il sindaco del comune di residenza della donna invita i cittadini a rispettare le direttive.

Si tratta della seconda vittima per il comune di San Giovanni La Punta, e proprio il sindaco ha comunicato la notizia della morte della donna, assieme al suo cordoglio.

La vittima si trovava all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stata ricoverata dopo aver contratto il virus. Il marito della donna si trova ancora in ospedale, e le sue condizioni sono stabili. Secondo quanto risulta, la vittima è stata tra i primi contagiati dal virus.

Il sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia ha quindi lanciato un messaggio di monito per tutti, chiedendo di evitare gli spostamenti non necessari, in regola con le direttive. “Ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte contribuendo a salvaguardare se stessi e gli altri con ogni azione e comportamento nel rispetto non soltanto delle norme, ma anche del buon senso” ha dichiarato infine il primo cittadino.