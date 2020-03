Covid-19 in Italia, ancora 837 decessi: i dati odierni della Protezione Civile

Covid-19 in Italia: il numero di nuovi casi positivi nella conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile.

Anche nella giornata di oggi, nel corso della conferenza stampa la Protezione Civile ha comunicato il numero di contagiati dal Coronavirus in Italia. Malgrado da qualche giorno si siano superati i 10 mila decessi, c’è speranza sul numero di casi positivi accertati, dopo che nel corso della giornata di ieri si è registrata su tutta la Penisola una diminuzione di oltre mille nuovi positivi.

I dati del 31 marzo

Nella giornata di oggi il numero dei guariti è di 1.109, per un totale di 15.729 pazienti che hanno superato la malattia. I decessi registrati oggi sono ancora piuttosto alti, con un dato registrato di 837 morti.

Il totale dei casi attualmente positivi è di 77.635 e l’incremento è di 4.053 nuovi positivi in più. Sono 4.023 i pazienti in terapia intensiva, 28.192 ricoverati con sintomi, mentre il 59% del totale è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. L’incidenza attuale è di 1750 casi su 1 milione di popolazione e 206 morti su 1 milione.

Coronavirus in Italia: il confronto con i dati di ieri

Il dato della giornata di ieri, oltre al sensibile calo di nuovi casi positivi, ha fatto registrare anche il numero più alto di guariti: 1590 in 24 ore. Accanto a questo, tuttavia, anche i morti continuano aumentare, con 812 decessi registrati nell’arco di una giornata. In totale, nella giornata di ieri i casi positivi sono stati 75.528.