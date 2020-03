Va a farsi barba e capelli nonostante il divieto: scatta la sanzione

I militari hanno colto in flagrante il proprietario dell'attività e un cliente, entrambi multati per non aver rispettato le disposizioni vigenti in materia di contenimento della pandemia coronavirus.

Succede anche questo in provincia di Catania. Malgrado il divieto di uscire di casa, c’è chi non rinuncia a un taglio barba e capelli ben fatto dal proprio barbiere di fiducia. I fatti, avvenuti a Linguaglossa, coinvolgono due uomini, uno di 34 e l’altro di 50 anni, entrambi multati dai Carabinieri della Stazione di Linguaglossa per inosservanza alle disposizioni governative per il contenimento del COVID-19 così come previsto nel decreto del 25 marzo.

I militari, mentre erano impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un uomo che chiudeva la saracinesca dal lato interno dell’attività commerciale di barberia. I carabinieri, provvedendo ad aprire a loro volta la saracinesca, hanno trovato il titolare ed un cliente appena servito con tanto di taglio di capelli e barba appena ultimato.