Coronavirus, donazioni all’Asp Catania: “Accettiamo solo materiale certificato”

Dalla Direzione Strategica dell'Asp arrivano sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno effettuato donazioni. Nel frattempo si rinnova all'appello a donare solo materiale certificato.

Sono molto numerose le attestazioni di solidarietà registrate e ricevute dall’Asp di Catania. È la stessa Direzione Strategica catanese che, visto il contesto emergenziale, “avverte il dovere di ringraziare, per la sensibilità espressa e la concreta attenzione agli operatori, quanti – enti, cittadini e imprese – hanno messo a disposizione o donato dei dispositivi di protezione per medici, infermieri, oss.

I dispositivi donati sono tutti corredati dalle relative certificazioni e rappresentano presidio di tutela per gli operatori e per i pazienti assistiti. In mancanza delle certificazioni obbligatorie per legge – spiega il direttore sanitario Antonino Rapisarda – nessun dispositivo potrà essere acquisito. Tanto più le mascherine prodotte in casa o prive dei requisiti normativi, la cui produzione, da parte di privati cittadini o associazioni, spesso si apprende dalla stampa”.