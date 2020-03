Coronavirus, i piccoli violinisti di Porto Empedocle conquistano i Coldplay [VIDEO]

La cover di "Viva la Vida" dei piccoli Mirko e Valerio ha conquistato tutti, persino gli autori della canzone, i Coldplay, che li hanno ringraziati pubblicamente.

Un video pubblicato quasi per gioco, per il semplice motivo di “passare un po’ di tempo con voi tutti, da nord a sud […]. Viva la Vida dei Coldplay è sembrato un brano perfetto per questa domenica di sole e speranza”. Presentano così la loro cover i piccoli Mirko e Valerio, giovanissimi violinisti di Porto Empedocle che spiegano come “la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi”.

Condivisa lo scorso 15 marzo, in pochi giorni il video ha raggiunto più di 160mila visualizzazioni, così come le oltre 325mila condivisioni sui social. Ha spopolato così tanto da raggiungere i compositori originali della canzone, i Coldplay, che hanno voluto condividere nella loro pagina il video. I due giovanissimi sono stati così ringraziati per la cover dalla band, che ha voluto anche fare forza al Belpaese, facendo seguire ai ringraziamenti una bandiera italiana affiancata da un cuore.