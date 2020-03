Stasera in TV: in onda “Harry Potter e il Calice di Fuoco”

Per coloro che sono costretti a casa dal lockdown imposto all'Italia, si prospetta una serata all'insegna della magia e della fantascienza.

Harry Potter e il Calice di Fuoco [Italia 1, ore 21.26]: il celebre maghetto inglese giunge al suo quarto anno alla scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. Un anno che sembra prospettarsi tranquillo, all’insegna delle celebrazioni della Coppa Tre Maghi… Finché, Harry non trova il suo nome nella rosa di quelli scelti dal Calice di Fuoco. Si ritroverà così ad affrontare diverse sfide pericolosissime, mentre sul mondo aleggia la minaccia della rinascita di Lord Voldemort;

Prometheus [Rai 4, ore 21.21]: prequel del fanta-horror Alien, il film narra del viaggio spaziale di un team di scienziati che segue la traccia di una civilizzazione lontana, che potrebbe dare delle risposte sulla comparsa del genere umano sulla Terra. Ciò che trovano, però, si rivela essere molto oscuro, minaccioso nei confronti di tutta l’umanità;

Repo Men [Mediaset, ore 21.04]: Jude Law è il protagonista di una storia ambientata in un futuro lontano, nella quale la multinazionale “The Union” dota di organi meccanici chi ne fa richiesta, per vivere più a lungo. Questo, però, è subordinato ad un costante pagamento; i Repo Men, i “recuperatori”, si occupano di riprendersi, spesso in maniera poco ortodossa, gli organi che non vengono pagati. Questo continua finché a Remy, il migliore tra i Repo Men, viene impiantato un cuore artificiale a seguito di un incidente sul lavoro.