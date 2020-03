Covid-19 in Sicilia, aumentano i decessi: i dati aggiornati al 24 marzo

Coronavirus in Sicilia: la Regione comunica i dati ufficiali, aggiornati alle 12.00 di oggi (martedì 24 marzo).

Arrivano aggiornamenti ufficiali sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. La Regione Sicilia ha comunicato i dati relativi al numero di contagi, numero di decessi e numero di guarigioni, aggiornati alle ore 12.00 di oggi (martedì 24 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Di questi sono risultati positivi 846 (125 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 337 pazienti (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva, mentre 462 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 20 deceduti (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania).

È possibile fare un confronto con i dati di ieri, lunedì 23 marzo, quando erano stati registrati 6.375 tamponi: di questi, 721 erano risultati positivi (91 in più rispetto al giorno precedente), mentre risultavano ancora contagiate 681 persone (85 in più rispetto al giorno precedente). Ricordiamo che erano 117 i ricoverati a Catania su un totale di 310 pazienti ricoverati in tutta la Sicilia.

Il prossimo aggiornamenti sullo stato dei contagi in Sicilia arriverà domani, sempre attraverso le comunicazioni ufficiali della Regione.