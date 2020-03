Coronavirus, Pogliese: “Appello a tutti i catanesi, rispettate le prescrizioni!”

In diretta su Facebook, qualche minuto fa, il sindaco di Catania Salvo Pogliese si è collegato per dare ai cittadini qualche aggiornamento sulla questione Coronavirus.

Uno dei primi commenti quello in merito agli sbarchi di questa notte a Messina: “Gli arrivi di questa notte a Messina hanno indignato ognuno di noi. In queste ultime ore è assicurata una presenza più capillare delle forze dell’ordine e, da quello che mi hanno riferito, parecchie delle auto non sono state fatte traghettare”.

Pogliese ha inoltre sottolineato come la maggior parte dei catanesi stia rispettando pedissequamente tutte le prescrizioni, ma di come tuttavia ci sia bisogno di ulteriori sforzi: “La priorità è la tutela della salute pubblica – ha dichiarato –. Bisogna fare dei sacrifici nel rispetto di se stessi e degli altri. L’irresponsabilità di qualcuno rischia di vanificare quello che è stato fatto in queste settimane. Faccio un appello a tutti i catanesi affinché si rispettino in maniera rigida le prescrizioni, è uno sforzo che dobbiamo fare a tutela dell’interesse di tutti”.