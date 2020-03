Coronavirus a Catania: apre centro operativo comunale protezione civile

Coronavirus a Catania: si attiva un centro operativo comunale protezione civile.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, autorità di protezione civile in città, ha emesso un’ordinanza che attiva a partire da oggi, lunedì 23 marzo, il Centro operativo comunale (Coc) per l’emergenza coronavirus. La disposizione è finalizzata ad assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla popolazione e gestione delle criticità, anche in considerazione dei recenti decreti del presidente del consiglio dei ministri e e delle direttive ministeriali e regionali.

L’apertura del Coc, in via Leopoldo Nobili 28, nei pressi del nuovo Ospedale Garibaldi, nell’ambito del competente assessorato guidato da Alessandro Porto, è prevista nel piano di protezione civile comunale tutti i giorni dalle 8 alle 20, sino a cessate esigenze (i numeri telefonici di riferimento sono 0957425108, 0957425177, 0957425178, 0957425179, 0957425166; l’indirizzo email: emergenze.prociv@comune.catania.it.

L’attivazione della sala operativa è utile per fornire indicazioni e informazioni ai cittadini per l’emergenza sanitaria e per segnalare il rientro in città; per monitorare le risorse umane e organizzative del volontariato operative sul territorio e i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, compresi enti e aziende, per valutare l’evoluzione dell’evento e, infine, per supportare le eventuali operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione.