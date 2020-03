Coronavirus, stop a Lotto Superenalotto e slot machines

Il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Marcello Minenna ha dunque disposto “la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi di rivendita”. Inoltre ha deciso per “la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze: – «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività; – «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato”. Infine “le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020”. FT/Agipro