Coronavirus in Sicilia: il numero dei contagi aggiornato al 21 marzo

Coronavirus in Sicilia, ecco il numero dei casi positivi al Covid-19 aggiornato alla giornata di oggi, 21 marzo. I dati arrivano, come di consueto, dalla Regione Sicilia. I dati provincia per provincia

Come di consueto, anche oggi la Regione Siciliana comunica i dati relativi al numero di contagiati dal Coronavirus in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Di questi sono risultati positivi 490 (82 più di ieri), mentre, attualmente, lo sono 458 persone (+79 rispetto a ieri).