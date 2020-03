Stasera in TV: Alberto Angela con “Ulisse” e “Saving Mr. Banks”

Il primo fine settimana di primavera, da passare in quarantena. Forse non è il massimo, considerato che oggi è la "giornata della felicità", ma a regalare emozioni ci pensano i grandi film di stasera.

Saving Mr. Banks [Rai Movie, 21:10]: Nel 1961 la scrittrice P.L. Travers viaggia da Londra a Hollywood per incontrare Walt Disney e discutere del desiderio di quest’ultimo di fare il film su Mary Poppins, best seller scritto dall’autrice. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, realizzerà presto che il produttore ha i suoi buoni motivi per voler realizzare il film.

Atomica bionda [Italia uno, 21:20]: action tratto dalla graphic novel “The coldest city”. Sullo sfondo del muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente del MI6 viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio.

Dark shadows [Canale 20, 21:04]: Sul finire del settecento, il ricco e prepotente Barnabas, playboy incallito, viene trasformato in vampiro e seppellito vivo da una strega alla quale aveva spezzato il cuore. Due secoli dopo, uscito dalla bara aperta da degli scavi, si ritrova in un mondo nuovo, alla ricerca dei propri discendenti.

J. Edgar [Iris, 21:00]: La vita di J. Edgar Hoover, direttore dell’FBI per oltre mezzo secolo, viene raccontata evidenziando il rapporto tra il suo operato pubblico e la complessa vita privata.

Orgoglio e pregiudizio [La5, 21:10]: Trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Jane Austen, che narra della vita di una famiglia nell’Inghilterra rurale di fine Settecento.

Ulisse: il piacere della scoperta [Rai 1, 21:25]: Viaggio nella Cappella Sistina insieme al noto divulgatore scientifico Alberto Angela.