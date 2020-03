Stasera in TV: in onda “Matrix” e “Revenant”

La quarantena risulta sempre più noiosa? Ecco cosa offre la programmazione TV di stasera, giovedì 19 marzo.

Attacco al potere [Rai 2, 21.20]: Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman nel primo capitolo della saga action diretta da Antoine Fuqua. Mike Banning è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente e il futuro della nazione stessa.

Benvenuti al Nord [Canale 5, 21.20]: Claudio Bisio e Alessandro Siani nel sequel di Benvenuti al Sud. Alberto è ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Toccherà al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana.

King Arthur – Il potere della spada [Italia 1, 21.20]: pellicola di Guy Ritchie sulla leggenda di Re Artù e la spada nella roccia. Quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù è costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria città: ma quando la leggendaria spada del re emergerà dall’acqua, il destino di Artù cambierà del tutto.

Matrix [20 Mediaset, 21.00]: Keanu Reeves nel cult del ’99 dei fratelli Wachowski. Esistono due realtà: una è l’esistenza che conduciamo ogni giorno, l’altra è nascosta. Neo vuole scoprire la verità su Matrix, mondo virtuale elaborato al computer creato per tenere sotto controllo le persone. Morpheus potrebbe aiutarlo.

Revenant [TV 8, 21.30]: premio Oscar come miglior attore protagonista per Leonardo Di Caprio, nel film diretto da Alejandro Gonzalez Inarritu (regista tra l’altro di Babel, Biutiful e Birdman). Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.