Netflix: tutte le serie tv in uscita ad aprile

Netflix continua a stupirci con nuove uscite: previste per fine mese e per aprile numerose imperdibili serie TV.

Questi giorni di quarantena vi hanno “costretto” a finire tutte le serie a disposizione? Netflix è pronta a rimediare con nuove attesissime uscite.

Le uscite di fine marzo

Da lunedì 23 marzo sarà disponibile la prima stagione di Freud: la serie, ambientata nella Vienna del XIX secolo, racconta l’alleanza tra il celebre studioso, una medium ed un ispettore volta a chiarire una serie di cruenti misteri.

Il 26 marzo è la data prevista per l’uscita di Unorthodox, la miniserie che racconta la storia di una donna ebrea chassidica di Brooklyn che va a Berlino per fuggire da un matrimonio combinato.

Il 27 marzo, poi, gli abbonati Netflix potranno iniziare la terza attesissima stagione di Ozark con la famiglia Byrde come protagonista. In questi nuovi episodi, le vite di Marty e Wendy verranno sconvolte da una visita inaspettata.

Infine, tra i film in uscita previsti per la fine di questo mese, spicca Il sommelier, anch’esso visibile dal 27 marzo: protagonista un giovane in bilico tra la sua più grande ambizione e le aspettative del padre.

Le uscite di aprile

Aprile partirà alla grande: sarà visibile, infatti, da giorno 3 la quarta parte de La casa di carta, uno tra gli appuntamenti seriali più attesi dell’anno. Nelle 8 puntate previste assisteremo a nuove avventure con al centro la storica la banda guidata dal Professore.

Dal 10 aprile, gli appassionati del genere potranno iniziare a seguire Brews Brother, una serie comedy che racconta la storia di due fratelli, Wilhelm e Adam Rodman, molto diversi tra loro ma legati dalla comune passione per il mondo della birra.

Il 24 aprile sarà la volta della seconda stagione di After Life, la serie creata, diretta, prodotta e infine interpretata da Ricky Gervais.

Dal 30 aprile sarà disponibile The Victims’ Game: una nuova serie che vede protagonista un esperto della scientifica affetto da Asperger che, dopo aver scoperto il legame tra la figlia e alcuni misteriosi omicidi, decide di scoprire la verità.