Coronavirus in Sicilia, Razza: “A breve ulteriori provvedimenti” [VIDEO]

L'assessore Razza si collega in diretta su Facebook per dare alcuni aggiornamenti in merito all'emergenza Coronavirus nell'isola.

L’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, si è collegato poco fa in diretta dal profilo Facebook della Regione Siciliana per un aggiornamento da parte della Regione sulla situazione dell’Emergenza in Sicilia. Dopo aver parlato di numeri, soffermandosi sull’aumento, rispetto a ieri, di 68 casi positivi in tutta la regione.

Razza si concentra, tuttavia, sui guariti. “Un numero che ci rende particolarmente speranzosi è quello dei guariti, che sono in tutto 25”, ha dichiarato. Sottolinea, inoltre, come la Regione abbia preparato per tempo le proprie risorse in merito ai pazienti in ricovero ordinario e a quelli in terapia intensiva.

“La Regione Siciliana – dichiara – sui fronti di maggiore criticità, che sono legati proprio alle terapie intensive, sta attuando un piano di progressione e di crescita che ci porterà ad avere ampiamente più di 400 posti integralmente dedicati alla nostra emergenza regionale. Così come crescono, in tutto il territorio della regione, i posti letto dedicati alle strutture Covid”.

Razza invita infine a limitare il più possibile i contatti, anticipando che il presidente della Regione Musumeci prenderà oggi stesso ulteriori provvedimenti in merito al contenimento del contagio in Sicilia.