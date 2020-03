Coronavirus, due militari positivi a Sigonella: “Si teme focolaio”

Due militari del reparto di Aeronautica di Sigonella sono positivi al Coronavirus. Si teme un nuovo focolaio del virus nella Sicilia orientale.

Due militari dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli di Sigonella sono risultati positivi al test del Covid-19, scatenando la paura di un possibile focolaio.

“A far temere che presso l’Aeroporto di Sigonella possa esserci un potenziale focolaio di COVID – ha dichiarato il Sindacato di Aeronautica militare (Siam)- vi è il fatto che esistono altri due casi particolari. Il primo è riferito ad un dipendente civile che il 28 febbraio scorso è andato in pensione per poi scoprire giorni dopo di essere positivo al tampone, il secondo riguarda un altro dipendente civile presente in servizio fino al giorno 11 marzo il cui genitore è risultato contagiato dal virus”.

Per quanto riguarda i due militari, la situazione sembra ancora contenuta dal momento che uno di loro è ricoverato in ospedale, mentre l’altro è un portatore asintomatico del virus.

