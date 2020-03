Coronavirus, chiusura scuole sarà prorogata: le ultime novità

Il periodo di chiusura delle scuole, con ogni probabilità, non si fermerà al prossimo 3 aprile, piuttosto verrà prorogato a data ancora da decidere.

Sebbene non sia ancora stata decisa una data, la chiusura delle scuole verrà prorogata. A dichiararlo, al Corriere della Sera, è lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che spiega come “i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molte delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza“.

Dunque, partono ora le più svariate domande, tra le quali spicca: quando riapriranno le scuole? Si possono fare tre previsioni distinte: dopo Pasqua, i primi di maggio (possibilmente, giorno 6), oppure, nel caso peggiore, si parla anche di prolungare la chiusura delle scuole fino alla fine dell’anno scolastico, inaugurando un vero e proprio secondo quadrimestre digitale.

Nel frattempo, docenti e alunni stanno organizzando nel miglior modo possibile la didattica a distanza: possono essere cominciati a dare, infatti, anche i voti. La certezza è che, in ogni caso, non si andrà a scuola oltre la chiusura: lo assicura il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che assicura anche il normale svolgimento degli esami di terza media e di quelli di Stato, la Maturità 2020 che mai come prima d’ora lascia tanto incerta i liceali d’Italia.