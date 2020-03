Coronavirus, MIUR: “Didattica a distanza contro isolamento e demotivazione”

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato a tutte le scuole del territorio italiano una nota in cui vengono illustrate le istruzioni per lo svolgimento della didattica a distanza durante l'emergenza sanitaria Coronavirus.

Con una nota alle scuole, il MIUR invia le indicazioni principali per attivare il metodo della didattica a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria Coronavirus. Si tratta infatti di una situazione del tutto nuova che richiede delle misure altrettanto innovative per fronteggiarla a dovere.

Nella nota del MIUR sono illustrate le informazioni principali riguardo a didattica a distanza, alla gestione della privacy tramite l’attivazione dei servizi di istruzione online e le indicazioni per gli alunni con bisogni educativi speciali e disabilità e per i giovani studenti della scuola primaria.

Il testo è già disponibile online sul sito del Ministero dell’Istruzione ed è preceduto da un’introduzione che sottolinea i punti fondamentali dell’attivazione della didattica online. Si tratta infatti di una misura che mira a dare “validità sostanziale” all’anno scolastico in corso e non meramente formale. Viene inoltre specificata l’importanza del ruolo della scuola in una situazione di emergenza come quella che l’Italia sta vivendo. I motivi, come riportato nella nota, sono principalmente due: la volontà di combattere la sensazione di isolamento e di rispondere ad esso con il senso di appartenenza, e la necessità di non interrompere il percorso di apprendimento.

La misura attuata dal MIUR mira infatti a “fare scuola” e “fare comunità” anche in un luogo diverso dalle classi alle quali gli studenti sono abituati garantendo il fondamentale diritto all’istruzione. La speranza è quella che “le interazioni tra docenti e studenti possano essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista” come riportato nella nota.