Stasera in TV: “Harry Potter e la Camera dei Segreti” e “Benvenuto Presidente”

La quarantena in casa sembra meno noiosa in compagnia di un buon film. Anche questa sera, la programmazione TV arriva in vostro soccorso con pellicole molto interessanti. Ecco le proposte di LiveUnict.

Ricomincio da noi (Rai 1, ore 21:25): Sandra (Imelda Staunton) è una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei, Sandra scoprirà’ una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà’ Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà’ una nuova vita.

Harry Potter e la Camera dei Segreti (Italia 1, ore 21:20): Secondo episodio della saga del piccolo mago. Harry non ascolta i consigli dell’elfo Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron alla scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva all’istituto, scopre che non tutto fila per il verso giusto: infatti la camera dei segreti è stata riaperta, consentendo a una creatura mostruosa di seminare il caos. Le sue vittime vengono infatti trasformate in pietra, e a sventare la minaccia non serve l’aiuto del popolare professor Gilderoy Lockhart. A salvare la situazione dovrà’ intervenire proprio Harry.

Io sono vendetta (20 Mediaset, ore 21:05): Ingegnere disoccupato, Stanley Hill assiste all’omicidio della moglie Vivian in un parcheggio. Devastato dal senso di colpa, Stanley è ossessionato dall’immagine di Vivian che muore tra le sue braccia e, quando il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti si mostrano incapaci e disinteressati a garantirgli giustizia, si rivolge al vecchio amico Dennis, decidendo di prendere la situazione in mano. Ciò porta rapidamente alla luce il passato nascosto che i due amici condividono, rivelandosi molto più pericolosi di quanto si immaginasse.

Benvenuto Presidente (Rai Movie, ore 21:10): Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio), detto Peppino, è un montanaro disoccupato che vive nella semplicità di un piccolo paesino di montagna. Ottimista e amante della pesca, Peppino si ritrova per errore ad essere eletto Presidente della Repubblica italiana. Insediatosi al Quirinale, non si lascerà travolgere dagli intrighi e dai tranelli della politica, riuscendo con la sua vena di anarchia e gioiosa follia a far funzionare tutto ciò che prima non andava. Senza seguire il rigido protocollo e dotato solo di buonsenso e onestà, conquisterà un Paese che ha perso ogni fiducia nelle istituzioni e la bella Janis (Kasia Smutniak), vice segretario generale della Presidenza dal passato fricchettone.