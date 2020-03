Coronavirus: sospesi i versamenti del 16 marzo

Coronavirus: sospesi i versamenti del 16/3. Differiti il saldo Iva, le ritenute, i contributi e le accise.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia: “I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo – esordisce il comunicato del ministero – saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Arriva la sospensione dei versamenti fiscali in scadenza il 6 marzo che anticipa una riscrittura dei termini e degli adempimenti fiscali per sostenere le imprese, i professionisti e le partite Iva. Differiti quindi l’invio degli F24 per saldo Iva, liquidazione Iva mensile, ritenute e contributi dei dipendenti e accise, avvisi, rateazioni e controlli che scadono il 16/3.