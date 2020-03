Allarme Coronavirus, Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo e dona 15 milioni

Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo e dona 15 milioni: le parole del Ceo dell'azienda.

Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione di quarantadue store in Cina riaperti ieri: ad annunciarlo il Ceo Tim Cook su Twitter. Le motivazioni sono naturalmente legate alla diffusione del Coronavirus.

“Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità – ha scritto il Ceo – dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la guarigione in tutto il mondo”.

I negozi italiani avevano già chiuso in settimana. I concessionari del marchio rimangono tuttavia aperti in quanto fornitori di servizi informatici.