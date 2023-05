Sconti studenti universitari: le offerte di maggio 2023

Sconti studenti universitari: sono diverse le offerte di maggio 2023 dedicate a chi studia all'università. Di seguito le occasioni più interessanti da non perdere.

Sconti studenti universitari: anche il mese di maggio 2023 sarà ricco di offerte per gli studenti. Sarà possibile, infatti, acquistare diversi prodotti ad un prezzo vantaggioso dedicato proprio a chi sta tutto il giorno sui libri a studiare. Di seguito le offerte più interessanti, per diversi servizi e prodotti.

Sconti studenti universitari: l’offerta Nike

La multinazionale statunitense che produce calzature, abbigliamento e accessori sportivi offre il 10% di sconto a chi compra sul sito nike.com.

Per ottenere l’agevolazione, gli studenti devono essere iscritti ad un’università in un paese idoneo, come l’Italia e devono essere anche in possesso di una tessera studenti o un’e-mail dell’università in corso di validità. Per verificare lo status di studente bisogna accedere a UNiDAYS e, una volta terminata la verifica, si riceverà un codice promozionale per uno sconto del 10%, utilizzabile una sola volta sulla maggior parte degli articoli a prezzo pieno.

Sconti studenti universitari: Apple

Anche la nota azienda multinazionale Apple offre uno sconto agli studenti universitari durante il mese di maggio 2023. Per risparmiare, infatti, gli studenti possono acquistare prodotti come Mac o iPad nello store Education. Per comprare sull’Apple Store settore Education, bisogna confermare l’essere studento o di lavorare presso un istituto scolastico.

Inoltre, è possibile iscriversi ad Apple Music approfittando di una tariffa mensile scontata. Ora l’abbonamento Apple Music per studenti include anche Apple TV+.

Sconti studenti universitari: Converse

Converse, la famosa azienda statunitense che produce calzature, offre uno sconto del 15% dedicato agli studenti. Per l’accesso immediato allo sconto basta registrarsi e verificare il proprio stato di studente con UNiDAYS.

Sconti studenti universitari: Flixbus

Dedicato a chi piace viaggiare, uno sconto da citare è quello offerto da Flixbus, società di autobus extra-urbani. Si tratta di un probabile ottimo alleato per chi desidera tornare a casa in Sicilia o fare una gita senza spendere una fortuna.

Iscrivendosi ad UniDAYS, la società offre uno sconto dell’11% su app.