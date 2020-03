UNICT – Ufficiale, partono esami e lauree online

Arriva la comunicazione ufficiale anche da parte dell'Università di Catania: a breve partiranno le sessioni di laurea e di esame online. Resta obbligatoria la prenotazione sul portale studenti Smart_Edu.

Come anticipato da LiveUnict nella mattinata di oggi, l’Università di Catania ufficializza la procedura telematica per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea. Lo comunica il Direttore Generale Giovanni La Via in una mail indirizzata agli studenti dell’Ateneo. La misura straordinaria, resa indispensabile dai DPCM del 9 e 11 marzo recanti misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus in Italia, consentirà agli studenti di poter proseguire la loro carriera malgrado la chisura forzata di scuole e università. Le nuove modalità di esame saranno definite a partire da lunedì 16 marzo e utilizzeranno ancora una volta la piattaforma Microsoft Teams, già in utilizzo per le lezioni.

Entro qualche giorno, quindi, le strutture dell’Università di Catania saranno in grado di garantire e pianificare anche gli esami di profitto e le sessioni di laurea in modalità a distanza, utilizzando la stessa piattaforma di Office 365 MS Teams, per la quale gli studenti dell’Ateneo sono già in possesso delle credenziali d’accesso. Inoltre, con il provvedimento emanato nella giornata di ieri dal rettore Francesco Priolo, sono state individuate delle soluzioni che riguardano la deroga alla frequenza obbligatoria delle lezioni e del tirocinio e la proroga al 31 luglio per la regolarizzazione dell’iscrizione ai corsi di laurea magistrale.

Con riferimento specifico agli esami di profitto è stata predisposta una guida di base, con le modalità che gli studenti dovranno seguire per selezionare l’appello e partecipare alle “riunioni” d’esame con l’utilizzo di un computer, tablet o smartphone, dotati di webcam e dispositivi audio. Ogni studente potrà accedere alla piattaforma https://teams.microsoft.com nel giorno previsto per l’esame inserendo l’indirizzo email codice fiscale@studium.unict.it e le credenziali personali valide per l’accesso al portale studenti SMART_EDU. La prenotazione all’esame sul portale studenti rimane obbligatoria.