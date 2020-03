UNICT – Esami online: la guida su come svolgerli

La guida su come svolgere gli esami di profitto online pubblicata dall'Università di Catania come misura per consentire agli studenti di proseguire la loro carriera malgrado l'emergenza dettata dal diffondersi del Coronavirus.

A partire da lunedì 16 marzo l’utilizzo di Microsoft Teams, finora sfruttato prevalentemente per le modalità di didattica online, consentirà agli studenti dell’Università di Catania di sostenere esami di laurea e di profitto a distanza. La misura si è resa necessaria dopo che gli attuali provvedimenti di contenimento della pandemia innescata dal Coronavirus hanno imposto la chiusura di scuole e università fino a inizio aprile.

In tal modo, studenti e laureandi potranno continuare la loro carriera malgrado l’isolamento forzato imposto dai DPCM del 9 e 11 marzo. Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, l’Ateneo ha diffuso una guida. Resta, innanzitutto, necessaria la prenotazione online tramite il portale Smart_Edu. Gli esami, inoltre, saranno effettuati in diretta streaming secondo quanto previsto dal calendario degli esami pubblicato sul sito di ogni singolo corso di studi.

Individuare l’appello d’esame

Per prima cosa, bisognerà individuare l’appello di esame di interesse sui calendari degli esami pubblicati nella pagina web del proprio corso di studio per recuperare il link di accesso alla seduta telematica:

Accedendo al sito del proprio dipartimento (p. es. dalla voce di menu “DIPARTIMENTI” presente sul portale d’Ateneo www.unict.it) si visualizzerà nella colonna di sinistra l’elenco dei corsi di studio del dipartimento.

Selezionare il proprio corso di studio, e recuperare il link di accesso alla seduta di esame.

Il giorno dell’esame, 15 minuti prima dell’ora prevista per l’appello, ogni studente prenotato accede alla piattaforma Office 365 utilizzando il proprio indirizzo email codice fiscale@studium.unict.it e le credenziali valide per l’accesso al portale studenti – SMART_EDU (codice fiscale e password).

Misure precauzionali per lo svolgimento dell’esame

All’interno della guida, inoltre, viene specificato che lo studente deve tenere pronto un documento di identità da mostrare al docente prima dell’iniziodell’esame e scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e decoroso da cui effettuare il collegamento.

Durante l’esame lo studente terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non potrà usare appunti, libri o note né indossare auricolari. In qualunque momento il docente potrà chiedere di muovere la telecamera per accertare che lo studente sia solo. Al termine dell’esame, lo studente avrà cura di disconnettersi cliccando su “CHIUDI SESSIONE”. Per conoscere tutte le modalità di svolgimento, infine, si pubblica la guida così come fatta circolare dall’Università di Catania.