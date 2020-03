Stasera in TV: in onda “Dove eravamo rimasti” ed “Elizabeth”

La programmazione TV arriva a farci da compagnia in questa quarantena per l'epidemia del Coronavirus: ecco cosa vedere stasera venerdì 13 marzo.

We die young [Rai 4, 21.20]: thriller del 2019 con Jean-Claude Van Damme. Il quattordicenne Lucas cerca di tenere il fratellino di appena dieci anni lontano dalla violenza della strada, ma quando un reduce della guerra in Afganistan si trasferisce nella casa vicino la loro, per i due ragazzini si prospetta la possibilità di seguire un giusto esempio.

Trespass [Italia 1, 21.20]: Nicolas Cage e Nicole Kidman in un thriller diretto da Joel Schumacher. Una banda di ladri prende in ostaggio due ricchi coniugi all’interno della loro villa. Durante una notte di violenze e paura vengono anche a galla alcuni segreti inconfessabili dei due, che in apparenza sembrano una coppia perfetta.

Dove eravamo rimasti [Rai Movie, 21.10]: Meryl Streep nei panni di Ricki Rendazzo, una donna che, inseguendo il sogno di diventar una rockstar, tempo addietro abbandonò la propria famiglia. Quando la carriera finisce, decide di tornare dai suoi figli per provare a rimettere in piedi il rapporto con loro.

Elizabeth – The Golden Age [La 5, 21.10]: Cate Blanchett in un dramma-storico. Elisabetta I, già impegnata, con l’aiuto del suo consigliere Sir Francis Walsingham, sul fronte della battaglia per il trono all’interno della famiglia reale, è costretta anche a fronteggiare gli attacchi di Filippo II di Spagna, determinato a riportare il Cattolicesimo in Inghilterra. Nel frattempo, il cuore della regina guerriera palpita per Sir Walter Raleigh, un affascinante navigatore, ma il suo impegno con la nazione le impedisce di portare avanti una relazione sentimentale e lei, pur di tenere l’uomo accanto a sé, ne incoraggia l’amicizia con Bess, la sua dama di compagnia.