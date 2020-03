Coronavirus, Infinity offre 2 mesi gratis agli italiani costretti a casa

Gli appassionati di cinema e serie TV staranno già sfruttando questa permanenza in casa in maniera ottimale: a loro (e non solo) Infinity riserva 2 mesi gratuiti di servizio.

Le aziende cercano di supportare come possono gli italiani, facendo in modo che questi non si sentano soli né si annoino in un momento così difficile.

Con questo scopo, Infinity ha deciso di rendere disponibile gratuitamente per due mesi la propria piattaforma: per usufruire del servizio basterà registrarsi sul sito infinitytv.it.

Così, secondo quanto trapelato, prossimamente sarà possibile guardare film come Joker, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix: questo sarà disponibile dal 10 al 16 aprile.

Tra le serie tv spicca invece la terza stagione di Young Sheldon, in arrivo dal 9 marzo e la quarta stagione di Riverdale, su Infinity dal 12 marzo: in entrambi i casi sarà possibile seguire un nuovo episodio ogni settimana.