Stasera in TV: Alice attraverso lo specchio e The Bourne Identity

Vista la forzata serata a casa, la redazione di LiveUnict vi offre una panoramica sui migliori film e programmi che potrete trovare stasera in TV.

Alice attraverso lo specchio [Italia 1, ore 21.25]: Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico, che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto che sembra non essere più in sé. Tornando indietro nel tempo, incontra amici e nemici in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

The Bourne Identity [Iris, ore 21.10]: un uomo gravemente ferito viene raccolto in mare. Una volta ristabilitosi scopre di aver perso totalmente la memoria ma non le proprie abilità, dal parlare varie lingue all’usare con disinvoltura armi e arti marziali. Il recupero di una cassetta di sicurezza presso una banca di Zurigo non fa che aggiungere confusione, visto che contiene sei passaporti diversi. Tra tutte l’identità più probabile sembrerebbe quella di Jason Bourne, americano residente a Parigi.

Il giustiziere della notte [Rai 2, ore 21.20]: Ad indossare gli abiti del vigilante Paul Kersey, resi celebri dal mitico Charles Bronson, questa volta è Bruce Willis, un chirurgo di Chicago la cui vita viene stravolta dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia.

Filomena Marturano [Rai3, ore 21.20]: da stasera, per quattro giovedì Rai3 celebra il grande Eduardo De

Filippo e mette in onda alcune delle sue più brillanti commedie, con adattamento di Massimo Ranieri. Ad essere protagonisti di “Filumena Marturano”, sono Mariangela Melato e Massimo Ranieri. Filumena, donna con un passato da prostituta, ha tre figli illegittimi e ha dedicato tutta la sua esistenza a Mimì, ricco donnaiolo che l’ha tolta dalla strada per farne la sua amante. Quando l’uomo decide di convolare a nozze con una giovane cassiera, Filumena è costretta a escogitare qualcosa per salvare la sua vita e quella dei suoi figli. La commedia fu scritta da De Filippo nel 1946 e il ruolo di Filumena fu pensato per sua sorella Titina, che ne diede una straordinaria interpretazione.

Wolfsburg – Shakhtar Donetsk [Tv8, ore 21]: in Europa si continua a giocare e stasera in Germania, la squadra della Volkswagen ospita i temibili ucraini dello Shakhtar nella prima partita degli ottavi di finale di Europa League.