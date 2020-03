La piattaforma streaming targata Rai propone, in questi tempi di Coronavirus, una vasta scelta capace di soddisfare anche i gusti più difficili.

Il Coronavirus vi costringe a stare a casa e non avete soldi da poter spendere per abbonarvi a Netflix o a un altro servizio streaming? Tanti i film offerti dalla piattaforma RaiPlay, servizio totalmente gratuito in Italia. I generi sono vari e vanno dai classici della cinematografia italiana, alle ultime uscite, dagli horror ai grandi western. A questi si aggiungono tutti i programmi Rai da vedere e rivedere e gli affascinanti documentari.

Drammatico

Tra i film drammatici più interessati troviamo sicuramente Dogman, di Matteo Garrone, selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2019, anche se non è riuscito ad entrare nella lista dei 10 candidati. La pellicola è ispirata al delitto del Canaro, l’assassinio del pugile Ricci. Oltre questo film, consigliato anche Il Capitale Umano, spietato ritratto della ricca provincia del Nord e dell’Italia di oggi, diretto da Paolo Virzì. Uscendo dai confini italiani, troviamo Le Idi di Marzo, dramma ambientato nel cuore della politica statunitense, e Dallas Buyers Club, storia drammatica sulla lotta all’AIDS negli anni ‘80.

Commedia

Tante le commedie in catalogo, dai classici italiani come Fantozzi, Eccezziunale veramente, I Nuovi Mostri, ai più moderni, come Nati Stanchi di Ficarra e Picone e Non c’è più religione, commedia leggera che tratta il tema, ben più pesante dell’integrazione delle comunità straniere in Italia. Tra le commedie americane invece troviamo Scemo e più Scemo 2, seguito del film cult con Jim Carrey, e Delivery Man, con Vince Vaughn.

Sentimentale

Per gli amanti dei batticuori invece, da non perdere L’amore ai tempi del colera, tratto dal romanzo di Gabriel Garcia Marquez, che parla di burrascose relazioni nel Sud America di fine Ottocento. Insieme a questo anche Ti ricordi di me?, commedia romantica italiana con Amba Angiolini e Edoardo Leo.

Azione

Per chi vuole invece più adrenalina, consigliamo L’uomo sul treno, con Liam Neeson nei panni di un uomo costretto suo malgrado a partecipare ad una sfida mortale. Tutto italiano invece è Il ragazzo invisibile, la storia di un tredicenne che scopre di avere poteri sensazionali, diretto da Gabriele Salvatores.

Western

Classici con Bud Spencer e Terrence Hill si uniscono a pellicole con John Wayne, in una categoria dedicata ai fan del genere più antico del cinema. Spicca tra questi titoli The Hateful Eight, opera di Tarantino ed esaltata dalla colonna sonora di Ennio Morricone, che è valsa l’Oscar nel 2016.