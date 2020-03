Stasera in TV: “The Martian – Sopravvissuto” e “Ricchi di fantasia ”

Come affrontare queste serate chiusi in casa a causa dell'emergenza Coronavirus in tutta Italia? Con un buon film! Ecco il meglio della programmazione di stasera.

The Martian – Sopravvissuto [Italia 1 21:20]: Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai suoi compagni. Solo su un pianeta inospitale, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando sfide sempre più difficili.

Ricchi di fantasia [Rai 1 21:25]: Sergio, geometra, e Sabrina, ex cantante, sono amanti. Per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le loro famiglie. Tutto cambia quando una collega di Sergio, per vendetta, gli fa credere di aver vinto alla lotteria.

In her shoes – se fossi lei [Rai Movie 21:10]: Rose, avvocato di grido, e Maggie, festaiola di prima qualità, sono sorelle che hanno in comune solo il DNA. Dopo un terribile litigio la prima caccia di casa la seconda che, non avendo dove altro andare, si mette alla ricerca della nonna che non vede da anni.

The 33 [Iris 21:00]: Film basato sulla vera storia del salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati per 69 giorni a mezzo miglio di profondità nella miniera di San Josè.

City of Angels [La 5 21:10]: Seth è un angelo in servizio a Los Angeles. Un giorno incontra una dottoressa, Maggie, in crisi per la morte di un paziente e non riesce più a staccarsi da lei.