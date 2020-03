Coronavirus in Sicilia: contagiati 8 ufficiali dei Carabinieri

Il comandante delle forze armate e otto dei suoi ufficiali sono risultati positivi al tampone del Coronavirus. Sono attualmente in isolamento nelle loro abitazioni

A Palermo, il comandante provinciale delle forze armate, generale Arturo Guarino è risultato positivo al tampone per Coronavirus e, come lui, altri otto ufficiali a capo dei reparti dei Carabinieri del capoluogo.

Il generale, attualemente, si trova in isolamento nella propria abitazione, così come gli ufficiali colpiti dal virus. A generare i controlli di massa è stato il contagio di due carabinieri in servizio a Palermo, che ha allarmato le forze armate e rintracciato, tramite i tamponi, gli altri ufficiali infetti.