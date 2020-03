UNICT – Agraria, pubblicato bando di ammissione dei corsi TOLC-AV

Disponibile il bando di selezione, attraverso il CISIA TOLC-AV, per l'ammissione ad alcuni corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania ad accesso programmato: tutte le informazioni utili.

È stato pubblicato il bando di selezione, attraverso il CISIA TOLC-AV, per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in Scienze e tecnologie agrarie (L-25), Scienze e tecnologie alimentari (L-26), Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L-26) e Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio (L-21) per l’anno accademico 2020/2021.

Requisiti

Per partecipare alla selezione lo studente dovrà possedere un diploma di scuola secondaria superiore (o un altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente).

È possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza di diploma di scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 31 luglio 2020.

Modalità d’iscrizione

II candidato che intende sostenere la prova TOLC- AV dovrà procedere con l’iscrizione all’area TOLC presente sul portale CISIA dell’apposito sito.

Una volta ottenute le credenziali, accedendo alla propria area personale, il candidato potrà iscriversi alla prova selezionando la tipologia di TOLC (selezionare TOLC-AV), e la sede presso la quale intende sostenere la prova secondo i calendari presenti sul portale CISIA.

Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà versare un contributo: la quota di iscrizione, in nessun caso rimborsabile, ammonterebbe a €30,00.

Per partecipare al TOLC-AV, il candidato dovrà poi stampare la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, disponibile nell’area personale dello studente sul portale CISIA.

La prova

Il giorno della prova il candidato dovrà:

presentarsi mezz’ora prima dell’inizio; portare con sé la ricevuta di iscrizione al TOLC-AV, unitamente al documento di identità utilizzato per effettuare l’iscrizione al TO LC-AV.

II TOLC-AV è un test individuale (della durata di 100 minuti), diverso per ciascun candidato, ma analogo per difficoltà. Si compone di 50 quesiti suddivisi in sei sezioni:

Biologia: 8 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 16 minuti;

Chimica: 8 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 16 minuti;

Fisica: 8 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 16 minuti;

Matematica: 8 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 16 minuti;

Logica: 8 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 16 minuti;

Comprensione verbale: (2 brani) 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 20 minuti.

Scadenze

Le scadenze entro cui è possibile iscriversi variano in funzione della data prescelta.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito dell’Ateneo o il bando.