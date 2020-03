La Regione Siciliana comunica gli aggiornamenti sui casi di Covid-19 nell'isola.

La Regione ha appena rilasciato gli ultimi dati sul contagio da Coronavirus. Ecco quanti casi si contano nelle varie province siciliane alle ore 14:00 di giorno 11 marzo 2020.

In totale sono 83 i pazienti, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: Catania, 41; Palermo, 15; Agrigento, 12; Enna, 1; Messina, 8; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2.

La presidenza della Regione comunica che il prossimo aggiornamento avverrà domani.