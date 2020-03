Coronavirus e Unict, l’Ateneo precisa: “Nessun caso di contagio tra gli studenti”

L'Università di Catania, in seguito alla notizia diffusa dalle agenzie di stampa locali, precisa che non c'è nessun caso di coronavirus tra gli studenti e che il ragazzo contagiato ieri è entrato a contatto coi professori contagiati per ragioni extra-accademiche.

