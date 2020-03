Coronavirus, medico catanese contagiato: negativi i test sui colleghi

L'esito negativo dei tamponi ha consentito di riaprire il reparto di cardiologia chiuso in precedenza dopo il caso positivo di ieri.

Negativi gli esiti dei test tampone effettuati sugli altri medici e infermieri dell’ospedale Umberto I di Enna, dove ieri un medico catanese è risultato positivo al Coronavirus. Nella giornata di ieri il reparto di cardiologia aveva chiuso in via precauzionale.

È stato l’epidemiologo a decidere chi avrebbe ripreso a lavorare in base ad eventuali contatti che i medici e gli infermieri avrebbero avuto con il medico risultato positivo. Test negativo anche per la dottoressa ricoverata in malattie infettive, che ha una semplice influenza. Il reparto di cardiologia ha quindi riaperto.