La Casa di Carta 4, adesso manca davvero poco: rilasciato il trailer [VIDEO]

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della serie, che debutterà online a presto. Impossibile dire chi avrà la meglio tra la banda del Professore e il braccio armato della Legge. Ad ogni modo, lo spettacolo è assicurato.

Ecco che Netflix ha rilasciato il trailer del quarto capitolo de La Casa di Carta. La fortunata serie della piattaforma streaming statunitense, dopo il successo delle prime tre edizioni, è pronta a dare nuovo spettacolo. Buoni costretti a diventare cattivi, ladri capaci di speculare sulla situazione di un Paese in guerra. Tutto questo sintetizzato in un trailer che già promette spettacolo.

La Casa di Carta 4 debutterà online il prossimo 3 aprile, giorno della resa dei conti tra la banda del Professore e il braccio armato della Legge. Chi riuscirà a prevalere non è scontato, il trailer non lascia intendere nulla. Nelle prime caotiche immagini, infatti, tutti sembrano soccombere. Il divertimento è assicurato, non resta che aspettare.