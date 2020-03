Stasera in TV: Fury e Grace di Monaco

Arriva il weekend di una settimana davvero difficile: perché non rilassarsi a casa, comodi sul proprio divano, in compagnia di un buon film?

Grace di Monaco [Rai 3, ore 21:20]: una straordinaria Nicole Kidman, affiancata da Tim Roth, ripercorre il 1962 per Grace Kelly, momento di crisi per l’attrice divenuta principessa di Monaco. Grace viene contattata da Alfred Hitchcock, che le propone di tornare sul grande schermo; la principessa si ritrova divisa tra la voglia di tornare alla vita d’attrice e la vita da principessa, madre di due bambini, alla guida di un regno minacciato dalle ingerenze fiscali del presidente francese DeGaulle;

Fury [Rai 4, ore 21:18]: cast stellare composto, tra gli altri, da Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf e Scott Eastwood. Il film segue gli eventi della seconda guerra mondiale nell’aprile del 1945. Mentre gli Alleati attaccano l’Europa, un sergente e il suo gruppo guideranno un carro armato Sherman verso una missione mortale, al di là delle linee nemiche, tentando di sferrare un colpo al cuore della Germania nazista;

Big Game – Caccia al presidente [Italia 1, ore 21:20]: l’Air Force One del Presidente degli Stati Uniti subisce una minaccia d’attacco, che obbliga il Presidente ad eiettarsi in una capsula di salvataggio tra le foreste finlandesi. Lì, disperso, incontra il 13enne Oskari, intento a cercare di superare la sua “prova di maturità”. Si alleeranno per sfuggire ai terroristi, che cercano il Presidente tramite ricerca satellitare;

L’ultima discesa [Mediaset, ore 21:04]: una tempesta di neve fa perdere, in mezzo alle montagne della Sierra Nevada, uno snowboarder andato lì in cerca di avventura. Trovatosi solo, dovrà testare tutti i suoi limiti per poter sopravvivere;